ابنة هيفاء وهبي تخضع لعملية جراحية!

أعلنت منذ قليل زينب فياض، ابنة المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر صفحتها الشخصية على موقع «انستغرام»، خضوعها لعملية جراحية دون الإفصاح عن نوع العملية، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات، من داخل أحد المستشفيات بالكويت، وعلقت على الصورة قائلة: «وصار موعد العملية دعواتكم».

وانهالت تعليقات متابعيها بتمنيات بالشفاء العاجل، ولفت نظر الجميع غياب هيفاء وهبي والدتها عن التعليقات.

يذكر أن زينب هي الابنة الوحيد للمطربة هيفاء وهبي من ابن عمها نصر فياض والذي تزوجته هيفاء عام 1990، ولم تستمر الزيجة فترة طويلة حيث انفصلت منه عام 1994.

فضلت هيفاء وهبي فترة طويلة إخفائها لوجود ابنه شابة لها، ليعرف الجميع الموضوع بالصدفة بسبب إحدى الصحف اللبنانية.

كانت زينب فياض مختفية فترة عن الأضواء حيث كانت ترتدي الحجاب، لتفاجئ الجميع بخلعها الحجاب والظهور عبر السوشيال ميديا.