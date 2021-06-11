العراق يواجه هونغ كونغ ويصارع إيران على صدارة المجموعة

يتطلع المنتخب العراقي لكرة القدم، إلى الحفاظ على صدارته عندما يلاقي هونغ كونغ مساء اليوم الجمعة في الجولة قبل الأخيرة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، فيما تلعب إيران مطاردته بفارق نقطتين مع كمبوديا، قبل مواجهتهما المرتقبة.

تقام المباراة الأولى على ملعب علي بن محمد في عراد والثانية على ملعب البحرين الوطني بالرفاع، فيما يتصدر العراق (14 نقطة) وتليه إيران (12) المتساوية بعدد النقاط مع البحرين التي خاضت مباراة أكثر، ثم هونغ كونغ (5 نقاط) وأخيرا كمبوديا بنقطة.

ويتأهل أبطال المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات وصيفة إلى الدور الثالث ونهائيات كأس آسيا. وقد تكون مهمة المنتخب العراقي ضد هونغ كونغ المتواضعة سهلة، لكن فريق المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش تنتظره مباراة هامة ومصيرية في الجولة الأخيرة أمام إيران لحسم صدارة المجموعة الثالثة.

وقال كاتانيتش “أمام كمبوديا أدينا نصف واجبنا والآن نهتم بتجديد الفوز أمام هونغ كونغ للاحتفاظ بالصدارة، نأمل في تقديم مستوى أفضل رغم الأجواء الحارة بالبحرين”. ويعول العراق على مهند علي وطارق همام وبشار رسن وعلي حصني وعلاء عبدالزهرة وأمجد عطوان وضرغام إسماعيل.

وفي المباراة الثانية، تلعب إيران بنشوة الفوز على صاحب الأرض البحرين بثلاثية، وستكون مواجهتها أمام كمبوديا بمثابة بروفة أخيرة قبل المواجهة الحاسمة أمام العراق. وكان منتخب إيران تفوق على كمبوديا بنتيجة 14-0 في مباراة الذهاب

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