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جريمة تهز العاصمة بغداد.. جد يقتل حفيده الرضيع بخلط حليبه بالمخدرات والكحول

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، القبض على جد قتل حفيده بواسطة مواد مخدرة مخلوطة بالكحول، وُضعت في حليب المجني عليه في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إن “مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة إجرام المحمودية، تمكنت من كشف جريمة قتل بشعة لطفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، على يد جده والد أمه، بواسطة مواد مخدرة مخلوطة بالكحول”.

وأضاف البيان، أن “عملية القبض جاءت بعد إحالة الأوراق التحقيقية للقضية، الى مكتب مكافحة إجرام المحمودية، وتسجيل الحادث على أنه وفاة طبيعية للطفل”.

وتابع، “اعترف (المتهم) بقيامه بوضع أعشاب مخدرة مع الكحول، وإضافتها إلى حليب الطفل الرضيع أثناء فترة نوم أمه، وأفاد بأنه فعل ذلك دون شعور، كونه مدمن على شرب الكحول والمواد المخدرة”.

وأكمل، “تم تدوين أقوال المتهم بالاعتراف بالجريمة وتصديقها قضائيًا أمام السيد قاضي التحقيق الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة (٤٠٦ /قانون العقوبات) على ذمة القضية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، وتقديمه إلى القضاء، لينال جزاءه العادل”.

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