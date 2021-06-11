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رئيس حكومة إقليم كوردستان يصل اليونان في زيارة رسمية

وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 10 حزيران / يونيو 2021، إلى العاصمة اليونانية أثينا على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها.

وخلال الزيارة، سيجتمع رئيس الحكومة مع كبار المسؤولين اليونانيين وسيبحث معهم سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان واليونان والتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية.

وتأتي زيارة رئيس الحكومة إلى اليونان في إطارة جولة أوروبية بدأها قبل يومين، تشمل عدة دول.

وكانت بلجيكا أولى محطات جولة بارزاني الأوروبية، حتى التقى بكبار المسؤولين في بروكسل وإقليم فلاندرز.

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