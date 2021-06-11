Posted on by

شرطة البصرة تتخذ إجراءات للحد من عوامل تهدد أمن المحافظة

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، الخميس، اتخاذها عدة إجراءات للحد من تزايد نشر الاخبار المفبركة و الاشاعات المغرضة.

وقالت القيادة في بيان، إنه “تزايدت في الاونة الاخيرة الاخبار المفبركة و الاشاعات المغرضة في محافظة البصرة، كذلك نشر حوادث قديمة على انها حدثت الان، والتي من شأنها تهدف الى زعزعت الامن والاستقرار بالمحافظة”، مشيرة إلى أنها “اتخذت إجراءات للحد من هذه الشائعات التي تحاول إظهار البصرة بصورة مدينة نزاعات وغياب سلطة القانون والانفلات الامني”.

وأشارت إلى “عقد ندوات تثقيقية وتوعوية في عدد من مناطق المحافظة خاصة التي تشهد نزاعات”.

ونفت القيادة، شائعات “هروب سجين من قاطع سجن البصرة عند نقله الى المحكمة”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close