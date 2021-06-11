«لأنك استثناء» ديوان شعر فلسفي نفسي لـ سلمى جمو في معرض بغداد للكتاب 2021

صدر ديوان «لأنك استثناء» مؤخراً عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، تأليف الشاعرة الكوردية سلمى جمو، بصفحاته الثماني والتسعين صفحة وقصائده الثماني والعشرين، ومن المقرر – بحسب دار النشر– أن يشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 والمزمع إقامته في نهاية شهر يونيو/حزيران الجاري وحتى 15 يوليو/تموز المقبل بمنطقة أرض المعارض بالتجمع الخامس.

وقالت سلمى جمو، مؤلفة مشاركة بديوان «لأنك استثناء» لـ (باسنيوز) : «أرى في الشعر أصالة وتاريخ من التطورات التي رافقتنا، فهي أصبحت جزءاً منّا ومن وجودنا، وحقيقة لا أريد أن أقطع ذاك الحبل السري الخفي الذي يربطنا بالشعر. مهما كان التوجه الآني يشجع ويناصر الرواية إلا أننا لا يمكن أن ننفي أن الشعر هو الأب البيولوجي للرواية وما الرواية سوى امتداد له؛ فالشعر هو حالة وجدانية وجودية عاطفية آنية، به نحاول أو أحاول أنا على أقل تقدير، الغوص في الجانب المظلم من أحاسيس وأفكار نعتقد للوهلة الأولى أنها عابرة وسطحية دون أن ندري كنه تلك الخامات القيّمة التي تراودنا، هو إعطاء بعد آخر لقضايا وعواطف غير الأبعاد التي اعتدنا عليها، إنه كأن يرى الجميع الحب سعادة وأن أراه أنا على أنه حرية، هو نوع من اللعب على حبل الكلمات والمقامات اللغوية لننتج للقارئ خريطة من الطرب والحلم والأمل».

بدورها صرحت آية سامي الشيخ مؤلفة روايات «طيفك يسكنني» و «أحاطت به خطيئته» و «الصدف تأتي من الشمال» وغيرها عن ديوان «لأنك استثناء»: «ديوان شعري إبداعي جميل، ينم على الخيال الرحب للكاتبة. رمزي عميق. سهل ممتنع. متنوع يتناول جوانب متعدّدة من الحياة، يحاكي الواقع الممزوج بحبر يخلق لك أجنحة لتحلّق في سماء الأدب والخيال، مَن يقرأ هذا الكتاب سيعلم أنه كُتب بقلم فذّ ومتمكّن».

هذا وانطلقت يوم أمس فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته الـ 22 على أرض معرض بغداد الدولي، وتستمر حتى العشرين من يونيو / حزيران الجاري، والذي تنظمه شركة صدى العارف واتحاد الناشرين العراقيين وبحضور عدد من الشخصيات السياسية والأمنيه والمسؤولين وأعضاء مجلس النواب.

الجدير ذكره أن سلمى جمو هي شاعرة وكاتبة كوردية سورية، من مواليد مدينة كوباني، مارس/آذار 1992 ، متخصّصة في الإرشاد النفسيّ، من جامعة مرسين التركيّة، تجيد اللغتين العربية والتركية إلى جانب لغتها الأم، خرجت من مدينتها إبان هجوم تنظيم داعش على غربي كوردستان(كوردستان سوريا) عام 2014 .

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