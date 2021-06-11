ماروتو: الهجمات ضد الحكومة العراقية وإقليم كوردستان والتحالف تقوض السيادة الوطنية

أكد التحالف الدولي المناهض لداعش، اليوم الخميس، أن الهجمات ضد الحكومة العراقية وإقليم كوردستان والتحالف تقوض السيادة الوطنية.

جاء ذلك في تغريدة مقتضبة للمتحدث باسم التحالف العقيد واين ماروتو عبر تويتر، في أول تعليق على هجمات استهدفت قاعدة بلد الجوية ومطار بغداد الدولي.

وقال ماروتو: «كل هجوم ضد الحكومة العراقية وإقليم كوردستان والتحالف الدولي، يقوض سلطة المؤسسات العراقية، وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية».

والأربعاء، تعرضت قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين والتي تضم جنوداً أمريكيين إلى هجوم صاروخي، أعقبه هجوم بثلاث طائرات مسيرة استهدفت مطار بغداد الدولي، لم يخلفا خسائر بشرية، وفق وزارة الدفاع العراقية.

ويضم مطار بغداد الدولي جزئين، مدني تابع لسلطة الطيران المدني العراقية، وعسكري هو قاعدة الشهيد محمد علاء، والتي تتواجد بها قوات أمريكية إلى جانب القوات العراقية.

ولم تتبن أي جهة الهجومين.

وعلى مدى الأشهر الماضية تعرضت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق وسفارة واشنطن ببغداد لهجمات بالصواريخ، اتهمت واشنطن فصائل مسلحة موالية لإيران بالمسؤولية عنها.

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