محلل سياسي: القوى الشيعة لا تنتقد هجمات الطائرات المسيرة .. سيحرجهم أمام إيران

أكد المحلل السياسي إحسان الشمري، اليوم الخميس، أن القوى السياسية الكوردية عبرت عن رفضها للهجمات التي تستهدف القواعد العراقية التي تتواجد بها القوات الأجنبية، خصوصاً أن إقليم كوردستان قد استهدف بهذا النوع من العمليات التي تستخدم فيها الطائرات المسيرة.

وأضاف الشمري ، أن «القوى السياسية الشيعية ساكتة، ليس لإضفاء الشرعية على هكذا هجمات بقدر ما أن الموضوع هو حسابات سياسية، خصوصاً أن الفصائل المسلحة لديها جناح سياسي مهم داخل البرلمان العراقي، ولذلك هم يفكرون مستقبلاً بقضية الخارطة السياسية، ومن جانب آخر هم يضعون في حساباتهم أن أي انتقاد أو رفع الشرعية عن هكذا هجمات سوف يحرجهم أمام إيران».

إحسان الشمري

لافتاً إلى أن «القوى السياسية السنية بالضد من هكذا نوع من الهجمات وإن لم تعبر عن ذلك بشكل كبير، وبشكل عام فإن الهجمات سوف تتزايد مع اقتراب موعد الانتخابات، خصوصاً مع تعثر مفاوضات فيينا بين إيران والقوى الدولية».

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