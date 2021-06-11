3 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن هجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، تخصيص مكافأة مالية قدرها 3 ملايين دولار، للإبلاغ عن معلومات بشأن «هجمات مخطط لها أو سابقة» ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية في العراق، ضمن برنامج (مكافآت من أجل العدالة).

وقالت الخارجية عبر تويتر: «يا أهل العراق الأوفياء، يهاجم إرهابيون جبناء البعثات الدبلوماسية الأمريكية في العراق ثم يهرعون للاختباء بين السكان المدنيين».

وأضافت «تقدم أمريكا مكافأة تصل إلى 3 ملايين دولار لمعلومات عن هجمات مخطط لها أو سابقة ضد المنشآت الدبلوماسية الأمريكية، راسلونا نصيا عبر واتساب أو تلغرام أو سغنال».