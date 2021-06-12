الإطاحة بعصابة تتاجر بالأعضاء البشرية في النجف

افادت مديرية شرطة محافظة النجف، الجمعة، بالإطاحة بعصابة تتاجر بالاعضاء البشرية.

وقالت المديرية في بيان، إنه “بعد ورود معلومات من جهاز الامن الوطني بوجود عصابة تتاجر بالاعضاء البشرية على الفور وجه قائد شرطة المحافظة اللواء فائق فليح حسن الفرعون سرية سوات بتنفيذ المهمة بالاشتراك مع جهاز الامن الوطني وبأشراف مباشر من قبل امر السرية وتم التوجه الى مكان تواجد العصابة”.

وأوضح البيان، أنه “تم نصب كمين لهم ومداهمة المنزل الذي كانوا متواجدين فيه وتم اعتقال افراد العصابة بالكامل”، مضيفاً انه “تم احالة المتهمين للجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل”.

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