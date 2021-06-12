العراق يضع قدما بتصفيات كأس العالم الحاسمة بفوز صعب على هونغ كونغ

وضع المنتخب العراقي، اليوم الجمعة، قدما بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، بعد الفوز الصعب على هونغ كونغ بهدف عكسي من المدافع جاء بالدقيقة العاشرة من عمر المباراة.

ووصل منتخبنا لمرمى هونغ كونغ، في اكثر من مرة، رغم التكتل الدفاعي الكبير، الا انه فشل في تسجيل هدف اخر، لينتهي النصف الأول بالهدف الوحيد.

وبدأ الشوط الثاني العراق كما كان سابقه الأول بالاندفاع لتسجيل الهدف الثاني و تحقيق الاطمئنان المبكر لكنه اصطدم بغابة من أرجل مدافعي المنتخب الهونكي.

ورغم قيام مدرب المنتخب كاتانش بتغييرات بزج ابراهيم بايش بدل محمد داوود، وايمن حسين بمكان مهند علي وبشار رسن خرج مصابا ليعوض مكانه حسين علي، الا انهم لم يستطيعوا تغيير النتيجة.

وسنحت فرص قليلة بالشوط الثاني، وبدى على لاعبي منتخب العراق القلق بعد الدقيقة 70 والخوف من تسجيل هدف التعادل للفريق الخصم، لذا كانت توجيهات كاتانش واضحة بتقليل صعود المدافعين باتجاه مناطق هونك كونك.

وبهذا الفوز المهم وصل المنتخب العراقي النقطة 17 ليتصدر المجموعة يليه، يليه المنتخب الايراني، برصيد 15 نقطة، ليكون الحسم يوم الثلاثاء المقبل، بمن يتصدر المجموعة.

ويحتاج المنتخب العراقي التعادل في مباراة الثلاثاء مع المنتخب الايراني، فيما يدخل الايرانيين من اجل الفوز وحده.