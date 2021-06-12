برشلونة يعرض غريزمان على يوفنتوس الإيطالي

كشفت تقارير إيطالية صباح الجمعة، ان نادي برشلونة الإسباني اقترح على يوفنتوس الإيطالي بضم لاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان إلى صفوفه، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، أن الفرنسي غريزمان، غير سعيد بالتواجد في الفريق الكتالوني، وخرج من حسابات خوان لابورتا رئيس النادي، مبينا أن برشلونة منفتح على انتقال غريزمان على سبيل الإعارة، دون إلزام يوفنتوس بدفع الكثير والاستفادة بمنحه مزيد من الوقت من مشاركته مع البيانكونيري.

ورحل غريزمان عن أتلتيكو مدريد في صيف عام 2019، عن طريق الشرط الجزائي في تعاقده البالغ 120 مليون يورو.

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