بيان من تربية أبن رشد بشأن مطالبات تخص عميدها

أصدر أساتذة كلية التربية أبن رشد في جامعة بغداد، اليوم الجمعة، بياناً بشأن مطالبات إعفاء عميد الكلية من منصبه.

فيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

وتعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثمِ والعدوان.

صدق الله العلي العظيم

ينفي تدريسيو كلية التربية ابن رُشد للعلوم الإنسانية وموظفوها ما تمَّ تناقلهُ عبر وسائل الإعلام من أن أساتذة الكلية يطالبون بإعفاء عميد الكلية، وإنَّ هذا الخبر عارٍ عن الصحة ولا أساس له، بل على العكس من ذلك يوصون بتعضيد مسيرة العميد الإصلاحية، وإنجازاته المستمرة على الصعيد العلمي والإداري والعمراني التي يقوم بها، وكل أساتذة الكلية وموظفيها مع عمادتهم للنهوض بواقعها نحو التقدم والازدهار، إذ لم تشهد الكلية ازدهاراً كما شهدته الآن، فحملات التأهيل قائمة على قدم وساق، وصيانة المباني، وإدامة الحدائق، وإقامة الدورات والندوات وورش العمل، حتى أصبحت كليتنا تنافس الكليات العلمية في النشر بالمستوعبات العالمية؛ دعماً للمصلحة العامة لهذه الكلية، وانتقالها لمراحل متقدمة بين كليات جامعة بغداد، وما على الأرض يحكي واقعاً حقيقياً، وهذه الأصوات هي غريبة عن الكلية وليسوا من أبنائها؛ لذلك لا يعرفون شيئاً عن واقعها، وإنما تمَّ توجيههم لفعل ذلك، وإن أساتذة الكلية وموظفيها يحتفظون بحقهم القانوني في الرد على هذه الأصوات المغرضة بشتى الوسائل المتاحة، ويعلنون تمسكهم بعمادتهم وإسنادها؛ نتيجةً لنزاهتها، وإخلاصها، وعملها للمصلحة العامة، والله ولي التوفيق.

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