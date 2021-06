حوارٌ مات قبل إتمامه!؟

[8:16 a.m., 2021-06-08]جواب الأخ (…)؛ السلام عليكم [هو ليس نقاش بيننا وإنما فقط استفسارات عن ما كتبته وهي تعكس بالتالي ارائكم وقد اوقفتني .. واتطلع منكم الاجابه عليها لا اكثر واعتقد ان استفساراتي محدّده بنقاط واضحه لا تفرعات قد تجرنا الى حوارات نحن عن غنى عنها . وهذه النقاط هي التفاتات بسيطه لما سطره قلمك املا ان لا تفسره في غير محله.

[8:06 a.m., 2021-06-08] عزيز: بسم الله الرحمن الرحيم : و سلام عليكم مجدداً يا عزيزي(…) المحترم : لاجل إستكمال النقاش في حقيقة ما جرى و سيجري في العراق و بخصوص ثورة تشرين العظيمة المظلومة؛ لا بد و أن يكون الحديث شفافاً, لاننا نحكم على أمّة إختلط فيها الحابل بآلنابل و سيطول و يتشعب الحديث في ذلك .. و خوفيّ أيضا أن لا يكون شفافاً كما حدث في السابق فيضيع كل شيئ و يمحوه محدودية النشر .. لذا و لأجل أن يكون الحوار شفّافاً و نزيهاً و سليماً و مرضيا لله تعالى و رسوله و المؤمنين و نصل لنتيجة؛ أرجو قراءة (شروط البحث و المناظرة ألأربعة) و التي حدّدناها ببيانات واضحة في فلسفتنا الكونيّة ليمكننا إدامة الحديث بشكل سلس و تجاوز المكرّرات الممّلة .. و يفترض أنكم إطلعتم عليها – على الشروط – حيث سبق و أن أرسلت الروابط .. و إلا فحديثنا سيكون لا سامح الله (حديث الطرشان) كما يقال بآلعراقي مرّة أخرى و كما حدث في السابق و يضيع ساعات عزيزة من عمرنا القصير.. هذا أولا . و ثانياً : يا صديقي العزيز الطيب: ليس من الأنصاف حصر مثل هذا النقاش الهام و ما سنطرحه من معلومات بيننا فقط و و بآلتالي ضياع معلومات ثمينة وساعات من عمرنا, فلا بُد أن يطلع العالم عليها .. فحتى لو سلمنا بحسن وسلاسة النقاش و نتائجه الطيبة معكم في النهاية؛ فأن الفائدة ستكون في حال عدم نشرها؛ محصورة بيننا و الناس سيُحرمون منها, و لذلك شرطيّ آلآخر هو؛ فتح صفحة نقاشنا على موقع عامّ كي يطّلع الناس عليه ليستفيد الجميع منه ونستفيد نحن أيضاً من ثوابه يوم القيامة إن شاء الله, و شكرا لتعاونكم و تفهُّمكم لأجل الوصول للحقّ الضائع بشكل معقد بسبب أهل الكروش و العروش ألمتحاصصين . ألعارف الحكيم

[3:26 a.m., 2021-06-08] السلام علیکم

ألسؤآل الأوّل وردنا ؛ من الأخ الصديق الأعلامي (…) المشرف على موقع للكرد الفيليية, هذا نصه: [6:49 a.m., 2021-06-07] السلام عليكم

