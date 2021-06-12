خلال لقاءه بمثقفي ووجهاء ابو غريب   وكيل الوزارة : سندرس امكانية فتح ملتقى ثقافي بالقضاء 

اكد وكيل وزارة الثقافة والسياحة و الاثار عماد جاسم على اهمية الثقافة بتدعيم السلم المجتمعي , مشيرا لأهمية المنتديات والنشاطات الثقافية باحتضان طاقات الشباب وتوجيهها نحو بناء المجتمع المتلاحم على تنوع اطيافه.

جاء ذلك خلال لقاءه بوفد من وجهاء ومثقفي قضاء ابو غريب, اليوم الخميس 10/6/2021,في مكتبه الرسمي بمقر الوزارة.

وجرى خلال اللقاء تدارس امكانية فتح ملتقى او بيت ثقافي في القضاء, حيث اقترح الوفد بعض من الاماكن في قضاءهم لتكون موقع لهذا الملتقى ,موكدين على ان مدينتهم عطشى للفعاليات الثقافية, وانهم من خلال تجمعهم (تجمع مثقفي وشباب ابو غريب) حققوا وبجهود طوعية عدد من النشاطات الثقافية منها معارض وندوات ثقافية ومرسم ومارثون , اضافة لحملات اعلامية من شانها تسليط الاضواء على واقع مدينتهم.

وابدى الوكيل استعداده لدعم انجاح هذا المشروع الثقافي في حال تحققه بعدة مقترحات وبتعاون عدد من دوائر الوزارة وبكل السبل الكفيلة لكونه يصل الى عمق المجتمع ويحتوي فئة الشباب تلك الطاقات التي اذا ما استثمرت بالشكل الصحيح سيفعل دورها ببناء مجتمع متين بعيدا عن ثقافة العنف والاقتتال.

و طالب الوفد بإيصال معاناة قضاءهم من قلة الخدمات وافتقار المدينة الى متنزهات , بالإضافة للإهمال الذي تتعرض له المواقع الاثرية والسياحية بمدينة عكركوف وخان ضاري واحتياجها الى الصيانة , الامر الذي يستدعي التدخل السريع لإنقاذ هذه المعالم , موجهين دعوة الى وزير الثقافة الدكتور حسن ناظم ووكيل الوزارة لزيارة مدينتهم والاطلاع عن كثب.

ووعد وكيل الوزارةالوفد ، بإيصال استغاثتهم بشان موضوع الخدمات الى رئاسة الوزراء برفعها عن طريق وزير الثقافة, وبتحقيق زيارة قريبة الى قضاءهم.

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