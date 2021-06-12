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عالية نصيف تطالب وزير الاتصالات بفتح تحقيق حول إيفاد مدير شركة الاتصالات ومعاونيه للتعاقد في الإمارات 

وكالة بغداد الان » عالية نصيف تهنئ الشعب العراقي بسقوط حوت الفساد (وكيل وزارة الكهرباء السابق) في قبضة العدالةطالبت النائبة عالية نصيف وزير الاتصالات بفتح تحقيق حول مخالفات إدارية حصلت في الشركة العامة للاتصالات ومحاسبة المقصرين .

وقالت في بيان اليوم :” ان حالة (الفلتان) في الوزارة وصلت الى قيام مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية ومعاونه الإداري ومعاونه الفني بالذهاب في إيفاد إلى دولة الإمارات لتوقيع عقد، وهنا نتساءل: كيف تتم الموافقة من قبل الوزير على إيفاد المعاونين الى الخارج وتخويل موظفة بتصريف الأمور؟ ” ، مضيفة :” يبدو أن أهم شيءٍ بالنسبة لهؤلاء هو الإيفاد وإبرام العقد و (النسبة) “.

وشددت نصيف على ” ضرورة قيام الوزير بفتح تحقيق ومحاسبة المقصرين، والكشف عن مضامين العقد الذي تم إبرامه في الإمارات والمخالفات التي رافقت إبرامه “.

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