مشعان الجبوري يتهم هؤلاء بـقيامهم و اشتراكهم في

مجزرة سبايكر تكريت التي راح ضحيتها أكثر من 1700 شاب أعزب فقير مسالم غير مسلح …

” الخلاصة التي توصلت لها حول مجزرة سبايكر انها قد بدءت ظهر يوم 12-6-2014 اي قبل وصول الدواعش لمدينة تكريت وقام بتنفيذها مجموعة من المجرمين من اقارب الرئيس السابق صدام حسين وساعدهم اخرين من ابناء مدينة تكريت واخرين من منطقة البوعجيل وسمرا وشمل القتل والاعدام في اليوم الاول جميع الاسرى “سنة وشيعة” فيما اقتصر التنفيذ بعد وصول داعش في اليوم الثاني وسيطرتهم على المكان على الشيعة فقط لان البغدادي اصدر عفوا عن السنة

ويهمني التاكيد ان انتماء المجرمين المتورطين بهذه المجزرة المروعة لقرى او عشائر بعينها لا يعني ابدا ان جميع ابناء هذه العشائر والمناطق متورطين بالجريمة حيث ان شرفاء من بينهم من تعاونوا معنا لكشف تفاصيل هذه الجريمة للعالم بل ، لكن يتطلب من وجهاء وشيوخ العشائر التي تورط ابنائها عدم التستر على المجرمين او نفي مشاركتهم في المجزرة بل التعاون لتسليمهم للدولة لينالوا جزائهم العادل عن هذه الجريمة المروعة والمرفوضة وفق كل المقاييس الدينية والعشائرية والاخلاقية

ومن جهتي ساطارد المتورطين ومن يتستر عليهم او يعينهم حتى يتم القبض على هذه الفئة الباغية المجرمة ولنعمل جميعا على ان نجعل من هذه المجزرة جريمة ابادة جماعية ومحاكمة المتورطين فيها والمحرضين عليها من قبل محكمة الجنايات الدولية او مطالبة الامم المتحدة لتشكيل هيئة او محكمة خاصة تتولى التحقيق في هذه المجزرة

كما التزم بمتابعة قضية المحتجزين الذين لازالوا على قيد الحياة لدى الدواعش المجرمين حتى نتمكن من اعادتهم الى ذويهم سالمين واقدم قائمة شبه نهاية باسماء المتورطين بهذه المجزرة لنعمل سوية على مطاردتهم ورصدهم واخبار السلطات عنهم ان تم مشاهدتهم

قائمة المتورطين بتنفيذ مجزرة سبايكر

ناصر نوري زبن الحسن الناصري

حمزة حلي زيد الحسن الناصري

وعد عبيد الحسن الناصري

معتز احمد صعب الحسن الناصري

ابراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن الناصري

صدام مزاحم عبدالله المحمود الناصري

عماد خالد عبدالله المحمود الناصري

محمد فارس صابر الحريمص الناصري

نصير حسين فارس الناصري

نبيل غالب اسليمان الشام الناصري

محمد مسلط عمر الناصري

صكر مزاحم عبد الله المحمود الناصري

فراس ابراهيم دحام حميد الناصري

نضير حسين فارس الناصري

نصير حسين فارس الناصري

فواز محمد صالح كاكه الناصري

معاوية ثاني ضامن الناصري

احمد ابراهيم رجب شلاح الناصري

اسد احمد تركي الناصري

محمد ماهر مصطفى الناصري

ناصر خالد عبد بكر “الملقب ناصر الأمونة”

عماد عبدالكريم عبد بكر

مزاحم محمد عبد بكر

سلام محمد عبد بكر

صدام محمد عبد بكر

مخلص محمد عبد بكر

زيد ذياب ضاري العجيلي

خليبص كامل العجيلي

عبدالعزيز خليبص كامل العجيلي

اركان طه احمد العجيلي

عماد عبدالكريم عبد العجيلي ” الملقب عماد الهدلة”

حسين علي هزاع العجيلي

جودي جاسم محمد صالح العجيلي

محمود خضير هزاع الطبيج العجيلي

باسل هزاع خضير الطبيج العجيلي (بيبش)

زياد خلف حمادي العجيلي

نجم خلف نزال العزاوي ( مسؤول السجون والتحقيق في داعش بصلاح الدين)

زيد نجم خلف نزال العزاوي

حاكم مصلح ذنون بطان ” الملقب حاكم البخو”

مشعل نزهان شاهين البخو

خالد نفوس علي

نجاح موسى عطر

حمزه مجيد قاصه

محمد الحمداني

حيدر حسين علي عبدالمجيد الخطاب

مشعل نزهان شاهين العبيدي

علي مناف الشاوي

زيد عدنان كامل البتو

علي زيدون البدري

معاذ علي سليمان (الملقب معد العذيره)

الرحمة للشهداء واللعنة على المتورطين والمحرضين والمتسببين” .

إنتهى.

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