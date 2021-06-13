إريكسن لا يتذكر ما حدث.. والطبيب: كان في وضع المتوفى

كشف كاسبر يولماند مدرب منتخب الدنمارك أن لاعبه كريستيان إريكسن لا يتذكر ما حدث عندما سقط على أرض الملعب في مباراة فلنندا يوم السبت، فيما قال مورتن بويسن طبيب المنتخب إن اللاعب “كان في وضع المتوفى”، بعد إصابته “بأزمة قلبية”.

وقال يولماند: إريكسن لا يتذكر الكثير مما حدث له لكنه كان أكثر قلقا تجاهنا، هذه هي أخلاقيات كريستيان. إنه لاعب ممتاز ، لكن يا له من شخص أيضا. كان من الجيد رؤية الابتسامة، لقد كان قلقاً على أسرته والفريق أكثر من قلقه على نفسه.

وفي المقابل قال بويسن طبيب المنتخب الدنماركي: لقد أعدناه للحياة بعد استخدام جهاز تنظيم ضربات القلب. كان هذا سريعا جدا. مؤكداً أن إريكسن بخير، والاختبارات التي خضع لها حتى الآن جاءت نتائجها طبيعية.

وتابع: ليس لدينا تفسير لماذا حدث ذلك. في الوقت الحالي لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال.

وانهار إريكسن على أرض الملعب دون التحام معه من أي من لاعبي منتخب فنلندا في الدقيقة 43 من عمر المباراة التي جرت بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وتلقى علاجا طارئا على أرض الملعب، قبل أن يتم نقله للمستشفى.