اختتام اعمال مؤتمر منظمة النقب للجبهة الديمقراطية

اختتم اعمال المؤتمر الدوري لمنظمة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في سجن النقب، “منظمة الرفيق الشهيد خالد نزال”، تحت اسم “دورة صمود وبسالة الشعب الفلسطيني الموحد.

وتم انتخاب رئاسة المؤتمر، الرفيق وجدي جودة، وعبد الكردي، ومحمد عايد، لإدارة الاعمال المؤتمر.

وكانت نتائج المؤتمر بنقاش التقرير التنظيمي والثقافي والمالي والوطني، وجرت عملية تقييم للفترة الماضية. بالإضافة إلى اقرار خطة عمل جديدة وشاملة على كافة الأصعدة تنظيمياً وثقافياً ووطنياً ومالياً.

وتم انتخاب هيئة مسؤولة جديدة للمنظمة مكونة من ثلاث الرفاق عبد الكردي، وراجح قبلاوي ويوسف عريقات، وكانت نسبة التغيير في قوام الهيئة بنسبة 100%.

ودعا المؤتمر إلى ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والبناء على ما تم انجازه في آيار/مايو 2021 لتوحيد النضال الفلسطيني في الوطن المحتل والشتات.

وختم المؤتمر اعماله بتوجيه التحية إلى المقاومة، والى شعبنا في الداخل والشتات، وحي الشيخ جراح والقدس على صمودهم في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

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