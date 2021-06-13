المثنى تعالج ملفات مهمة أبرزها المدراس

كشفت الحكومة المحلية في محافظة المثنى، امس السبت، عن معالجتها لملفات مهمة منها البلدية والمدارس. وقال نائب محافظ المثنى سامي الحساني، في تصريح صحفي ان “الحكومة المحلية تمكنت هذا العام من معالجة ملفات مهمة بالرغم من شحة التخصيصات المالية وتأخرها، مشيرا الى، ان “الجدية من قبل الحكومة المحلية ودوائرها ادت الى معالجتها بنجاح”. وأضاف، ان “هناك تقدما كبيرا في ملف الخدمات من خلال انجاز مشروع الصرف الصحي وكذلك اكساء عدد كبير من الشوارع مع تنظيم جيد للاسواق ودور متميز للجهد البلدي”، مشيرا الى، ان “معمل اسفلت المثنى ومعمل الاسمنت يعملان بطاقة جيدة انعكست بشكل ايجابي على واقع المدينة”.

وتابع، ان “محافظة المثنى هي المحافظة الاولى في انجاز ملف الابنية المدرسية، فقبل نهاية هذا العام سيتم اكمال جميع ابنية المدارس وكذلك المتلكئة سواء كانت من مشاريع تنمية الاقاليم او من المشاريع الوزارية”.

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