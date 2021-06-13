المرجع الخالصي: بعد ان اتحدت الامة في مواجهة الكيان الصهيوني بدأ اذناب العدو بالتحرك لإثارة المعارك الداخلية واحداث الفتنة الطائفية

كتب المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) قبل قليل على صفحته في تويتر:

بعد ظهور محور الأمة متحداً في مواجهة الكيان الصهيوني وداعميه خلال معارك القدس وغزة؛ بدأ أذناب العدو وأدوات الشيطان بالتحرك لإثارة المعارك الداخلية باسم التماثيل وهدم المساجد وحرق المراقد…!!.

انها آخر محاولاتهم البائسة لإرجاع المعركة إلى المرحلة السابقة مرحلة الطائفية المقيتة داخل جسم الأمة بعد أن وعت الأمة حقيقة المعركة مع الصهيونية وأذنابها… ولكن هيهات.

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