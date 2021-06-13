بتوجيه من رئيس الوزراء .. وزيرة الهجرة تعلن توزيع المنحة الطارِئة لمتضرري مخيم “شاريا”

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڤان فائق جابرو، اليوم الأحد، إطلاق منحة الـ500 آلف دينار عراقي للعوائل المتضررة من حريق مخيم “شاريا” للنازحين الإيزيديين بمحافظة دهوك.

وقالت السيدة جابرو إنه، تم توزيع المنحة المالية المباشرة والبالغة قدرها ( 500،000 ) آلف دينار بعد تخصيصها من قبل دولة رئيس الوزراء على الأسر التي تضررت من الحريق الذي نشب بمخيم “شاريا” للنازحين الإيزيديين في محافظة دهوك في الرابع من شهر حزيران الجاري، من قبل اللجنة المعنية بمتابعة القضية وتخصيص المبالغ، والتي شكلت بأمر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأضافت أن، المنحة شملت (136) عائلة من المستفيدين، وإن إجراءات التوزيع قد تمت من خلال التنسيق مع كافة الجهات الداعمة، وذلك حرصا من الوزارة لإنجاح عملية التوزيع وتفادي أي من العراقيل.

وأشارت إلى أن، عملية التوزيع أنجزت بحضور اللجنة المشكلة من قبل مكتب دولة رئيس الوزراء، ومن ضمن أعضاءها، مدير قسم المحافظات الوسطى السيد مهند صالح عبد الرحيم، إضافة إلى مديرة خلية الأزمة ومدير ناحية فايدة وبالتنسيق مع إدارة المخيم.

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