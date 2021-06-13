خبير علاقات : أمريكا ستبدأ مطاردة قادة الميليشيات العراقية .. قريباً

ضغوط على بايدن للرد على هجمات الميليشيات

أكد الخبير في العلاقات العراقية – الامريكية كاتو سعدالله ، اليوم السبت ، ان الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يفضل الخيار العسكري او شن الحروب ولهذا السبب لم ترد أمريكا حتى الآن على هجمات الميليشيات في العراق بشكل مباشر ولكن اعلان الخارجية الامريكية عن مكافأة مقابل معلومات عن المشاركين في الهجمات ،غير قواعد اللعبة.

وأوضح سعدالله ، ان ” هناك ضغوط من القوات الامريكية وكذلك الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ على بايدن للرد على الميليشيات في العراق والقيام بخطوات رادعة لحماية الجنود الامريكيين المنتشرين هناك”، مبيناً بان “أمريكا تعرف جيداً الجهات المسؤولة عن تلك الهجمات ولكنها تريد معلومات إضافية تفصيلية عن الأشخاص المشاركين بها لكي تبدأ عملية مطاردتهم ميدانياً بناءً على القانون الأمريكي الذي يتيح ملاحقة الأشخاص الذين يستهدفون الامريكيين في جميع انحاء العالم”.

ولفت الخبير في العلاقات العراقية – الامريكية ، الى ان ” امريكا تدرك جيداً بان الحكومة العراقية ضعيفة امام تلك الميليشيات وهي لا تستطيع فعل شيء لهم”.

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