رحلة إلى الفضاء مع جيف بيزوس مقابل 28 مليون دولار

ولم تحدد Blue Origin، التي اختبرت صاروخ New Shepard القابل لإعادة الاستخدام بالكامل 15 مرة منذ عام 2015، سعرًا لمقاعد الركاب

تمثل New Shepard صاروخ يبلغ طوله 60 قدمًا يمكن إعادة استخدامه ومصمم لإطلاق كبسولة مع مقاعد لستة أشخاص.

وستكون الرحلة عبر متن New Shepard، المقرر إجراؤها في 20 يوليو، أول مهمة بشرية للشركة.

