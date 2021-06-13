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سياسي حزب تركماني ينتقد تعامل كردستان المباشر مع أمريكا

انتقد نائب رئيس الحركة القومية التركمانية عباس الأغا، الأحد، تعامل إقليم كردستان المباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الأغا في حديث  إن “تقديم أمريكا المساعدات من الأسلحة والأموال لقوات البيشمركة الكردية بشكل مباشر يعد تدخلا بسيادة البلد”.

وأضاف أن “الاقليم والبيشمركة هي جزء من العراق ويجب أن تلتزم بقوانين الدولة وتحترمها وارسال مساعدات مالية من قبل أمريكا للبيشمركة هو تدخل مباشر وخرق للسيادة من آجل تحقيق أهداف معينة”.

وكان التحالف الدولي قد قام بارسال مساعدات مالية واسلحة لقوات البيشمركة الكردية يوم أمس السبت، انتهى 25 ع

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