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عمليات لإيقاف خطر الألغام في البصرة

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة البصرة، أمس، عن عملية لإزالة الألغام والمخلفات الحربية في مناطق واسعة من المحافظة.

وقال مدير مديرية الدفاع المدني في البصرة العميد تحسين علي ساري في تصريح صحفي “ان الفرق المختصة في عملية إزالة الالغام والمخلفات الحربية تواصل عملها، حيث ان عمليات الإزالة مستمرة وكل حسب مسؤوليته وتخصصه”. موضحا ان “دائرة شؤون الالغام التابعة لوزارة الصحة والبيئة تبلغنا بالمناطق المقصودة لغرض ازالة المخالفات الحربية كون هذا الجهد من اختصاصنا وبدرونا نقوم بعملية خاصة بذلك، اما ازالة الالغام فيتم توجيه الجهد الهندسي العسكري التابع لوزارة الدفاع بمعالجة ذلك”. مضيفا ” هنالك لجان مركزية واخرى فرعية هي الاخرى معنية بذلك تشرف وتتابع عملية ازالة الالغام والمخلفات الحربية، وهذه اللجان شكلت لغرض معالجة هذا الامر وايقاف وانهاء خطر الالغام والمخلفات الحربية الذي راح ضحيته العديد من المواطنين بين مصاب وقتيل”.

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