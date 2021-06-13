عودة شح المياه في ديالى

كشف مسؤول حكومي في ديالى، السبت، عن انخفاض الايرادات المائية القادمة من وادي حران للنصف. وقال مدير ناحية مندلي وكالة مازن الخزاعي ان “الايرادات المائية المتدفقة من وادي حران باتجاه المدن الحدودية (مندلي- قزانية) شرقي ديالى والتي تستخدم في ادامة محطة الاسالة المركزية انخفضت للنصف ما ادى الى تأثير واضح في توفير المياه لآلاف الاسر”.

واضاف الخزاعي أن “المياه تأتي من ينابيع ومسطحات مائية تقع في الاراضي الزراعية وتندفع باتجاه الوديان الحدودية قبل ان تصل الى مندلي مؤكدا بانه لا تعرف اسباب الانخفاض الحاد في منسوب المياه ولكن الامر مثير للقلق خاصة مع تأثيرها البالغ على عمل محطة الاسالة المركزية التي تغذي ناحيتي مندلي وقزانية في آن واحد”.

وتعاني ديالى من ازمة جفاف حادة منذ اشهر خاصة مع انخفاض خزين بحيرة حمرين التي تغذي نحو 70 % من مناطق المحافظة.

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