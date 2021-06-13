كتاب “بناء العراق: الواقع والعلاقات الخارجية وحلم الديمقراطية” 

الطبعة الثانية/ تأليف لقمان عبد الرحيم الفيلي

بعد نفاد نسخ الطبعة الأولى من هذا الكتاب، اْعدت النظر فيه مرة أخرى، وبدت لي أمور وملاحظات لم تكن حاضرة عند نشره، فعدلت بعض اقسامه، واعدت النظر فيالبعض الاخر وحذفت مقالتين وعوضتها ببحث عن الموضوع ذاته، واضفت بعض المقالات وقسم سادس بالكامل يتضمن العديد من الخواطر والشذرات والتي لم تنشر فيالمجلات والصحف العربية او الأجنبية، بل اكتفيت في حينها بنشرها على تطبيقات او منصات التواصل الاجتماعي.

اسأل الله تعالى ان يجعل العمل في هذه الطبعة الثانية خالصاً صوابه، وان ينفع به كاتبه، وان تكون من ميزان حسناتنا وحسنات ناشره ومن طالعه من خلقه نفعاً كثيراً،انه أكرم الاكرمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.