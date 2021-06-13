(كوكب الصفاء) الرواية الجديدة لـ: سليم مطر وتباع في مكتبات العراق وفي معرض بغداد الحالي، بالاضافة الى مكتبات العالم العربي. وستصدر قريبا في باريس بنسختها الفرنسية.

ادناه مختصرها. ومن يرغب اخذ فكرة عن اسلوبها ومضمونها ليطالع أيضا الفصل الاول المنشور في موقعنا في الرابط تحت هذا التعريف:

هذه الرواية

راويها أديب قادم من (كوكب الصفاء) الذي اكتشف سرّ السعادة. وقد عاش عدة سنوات متجولا بين بلدان وقارات كوكبنا، ضمن بعثة سريّة، متخفيا بمختلف الهويات، مستعينا بقدرته على سماع الخواطر والأفكار.

هذا الأديب يسرد لأبناء كوكبه التجارب والحكايات التي عاشها وسجّلها عن الارضيين. جميعها تتمحور حول (هوية الانسان) بمختلف معانيها وخفاياها وتحولاتها، الفردية والجنسانية والاجتماعية. انها محاولة حياتية أدبية للاجابة على أسئلة متداخلة:

ـ من هو الانسان؟.. من أين معاناته وسعادته؟.. وما علاقة الأدب والفن بكل هذا؟

رغم فلسفية الموضوع، غير ان اسفار الرواية اعتمدت السرد الجامع بين الواقعي والفنتازي، باسلوب مشوق وممتع..

لمطالعة الفصل الاول، كذلك عناوين المكتبات العربية التي تبيعها في البريد: https://urlz.fr/fT7E

سليم مطر / جنيف

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