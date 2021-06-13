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مساع نيابية لاستضافة محافظ البنك المركزي لهذه الأسباب

كشفت اللجنة المالية النيابية، امس السبت، عن عزمها عقد سلسلة من الاجتماعات واستضافة محافظ البنك المركزي العراقي.

وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا، في تصريح إن “استمرار ارتفاع اسعار صرف الدولار يحتم استضافة محافظ البنك المركزي وعقد سلسلة من الاجتماعات”. وأضاف ميرزا، أن “سعر صرف الدولار الرسمي 145 ألف دينار، وارتفاع السعر خلال الايام الماضية يثقل كاهل المواطنين ويزيد من التوتر الشعبي”، مبيناً أن “اللجنة المالية تتابع عن كثب اسواق العملات وان ارتفاع سعر صرف الدولار خطير ويتطلب تدخلا حاسما”.

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