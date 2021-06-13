مكافحة الإرهاب: لم نبلغ اي مواطن بإخلاء مسكنه

أكد المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب، صباح النعمان، أمس، ان الجهاز قدم تضحيات جسام في سبيل الوطن ولا يمكن له ان يرهب الناس مطلقا.

وقال النعمان، في تصريح صحفي تابعته (المدى)، بشأن مزاعم استيلاء الجهاز على أكثر من 500 منزل في منطقة البكرية، إن “الارض المذكورة خالية ومن املاك أمانة بغداد حسب السند الصادر من قبل مديرية التسجيل العقاري الكرخ الثانية، وتم استحصال الموافقات الرسمية والاصولية لتخصيصها الى شهداء وجرحى جهاز مُكافحة الإرهاب وفق القرار ١٦٨ لعام ٢٠١٤”. وأضاف النعمان، أن “جميع العقود الزراعية ملغاة وفق كتاب مديرية زراعة بغداد وتم رفع دعاوى قضائية من قبل المتجاوزين ضد امانة بغداد تم ردها من قبل القضاء لصالح امانة بغداد واكتسبت الدرجة القطعية”. وأشار النعمان، إلى أن “قطعة الارض المذكورة خارج المشاريع الاروائية وحسب ما جاء في كتاب وزارة الموارد المائية دائرة التخطيط والمتابعة ولم تخصص لها حصة مائية”، لافتًا على أنه “لم يبلغ اي مواطن بإخلاء مسكنه في المنطقة اعلاه اطلاقا وان وجود القوة هو بطلب من الجهة المالكة للأرض (امانة بغداد) لحمايتها من التجاوز غير المشروع وايقافه”.

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