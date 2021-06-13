وزارة المالية ترد على معلومات عن تأخر رواتب الموظفين للأشهر المقبلة

أكدت وزارة المالية، السبت، التزامها بدفع رواتب الموظفين في موعدها خلال الأشهر المقبلة.

ونفت الوزارة على لسان مصدر مسؤول نقلت عن الوكالة الرسمية، 12 حزيران/يونيو، معلومات عن تأخر الرواتب خلال الأشهر المقبلة من العام الحالي.

وقال مصدر، إنّ “ما ورد من حديث منسوب لوزارة المالية المتعلق بتغيير سعر الصرف سيلقي تاثيرًا على الرواتب، عارٍ عن الصحة”.

وأضاف المصدر، أنّ “وزارة المالية ماضية بخطط الإصلاح في الورقة البيضاء في تعضيد الواردات والقضاء على الروتين ومحاربة الفساد”.

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