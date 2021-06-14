آس: بيريز يجتمع مع راموس.. وكلاهما خرجا مبتسمان

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن قائد ريـال مدريد سيرجيو راموس، اجتمع برئيس النادي فلورنتينو بيريز، لاستكمال مفاوضات تجديد عقده مع الملكي.

راموس ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري، وحتى الآن لم يتوصل لاتفاق، وسط شائعات حول انتهاء مسيرته مع النادي الملكي.

صحيفة “آس” الإسبانية، أفادت أن راموس ذهب إلى مدينة فاليديباس الرياضية في الواحدة بعد الظهر، للاجتماع مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز بالمجمع الرياضي الخاص بـ ريـال مدريد.

وأشارت إلى أن بيريز اجتمع بالقائد راموس، وغادر كل منهما بمفرده، لكن وفقًا للمصادر أن كلاهما خرج مبتسمًا، مما يعني أن الاجتماع كان مثمرًا بينهما.

وشددت الصحيفة أن الشائعات خلال الأشهر الماضية، يمكن أن تتوقف بعد اجتماع الرئيس بـ راموس، خاصة وأن بيريز رفض تدخل الوسطاء، وقرر خوض المفاوضات بنفسه.

الأمور ستتضح بشكل أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة مع اقتراب نهاية عقد راموس، خاصة وأن بيريز تأكد من عدم توصل سيرجيو لاتفاق مع أي نادٍ آخر للانتقال إليه.

وارتبط راموس بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، وكذلك اتصالات مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي للانضمام إلى بطل إنجلترا.

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