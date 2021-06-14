(بالفيديو) دنيا بطمة تصدم الجمهور بأحدث إطلالة لها

بأحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فاجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجمهور بتغيير ملامحها بشكل كامل، إلى حدّ الشكّ في شخيصتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لدنيا، ظهرت فيه بشفتين كبيرتين، وخدين منتفخين وعينين ملونتين وشعر أسود منسدل على كتفيها.

وتحدّثت عن مدى إعجابها بالتغيّر الكبير الذي أحدثه الفيلر في وجهها، وخصوصاً بعد أسبوع فقط من جلسة الحقن، ما عرّضها لموجة واسعة من الانتقادات، فاعتبروا أنها بالغت في الخضوع للتجميل، وأنها لم تعد بالشكل الذي كانت عليه.

يذكر أن دنيا كانت إعترفت بإحدى المقابلات التلفزيونية بخضوعها لعمليّات تجميل وقالت: “أنا قمت بعملية تعريض الفك.. كنفرتيتي، ولم أقم بتغيير شكل أنفي كما يقول البعض.. أنا لا أكذب، فلا أحد يدفع لي”.

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