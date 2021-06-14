(بالفيديو) ديانا حداد تعيد إحياء أغنية “ساكن” بأحدث إطلالة لها

خضعت الفنانة اللبنانية ديانا حداد لجلسة تصويرية جديدة، ظهرت فيها بفستان طويل وأنيق باللون الذهبي، في إسطبل خيول، وتميّزت بماكياج ترابي أبرز جمالها.

ونشرت ديانا مقطع فيديو من الجلسة التصويرية عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماهي، على أنغام أغنيتها “ساكن”، التي كانت طرحتها ضمن ألبوم “لاقيتك” عام 1996، وعلّقت على الفيديو: ” من آخر تصوير وروعة المكان تكفي، وأغنية ساكن وذكرياتها.. شو رأيكم باللوك”.

وحصد المقطع الذي أعادت فيه إحياء أغنية ساكن، إعجاب العديد من المتابعين، الذين عبّروا عن حبّهم للأغنية مؤكدين على أنها من أجمل ما غنّت ديانا، كما أثنوا على جمالها بالإطلالة الجديدة.