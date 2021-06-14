تحالف القوى: عمل لجان تعويضات الموصل بطيء

عد تحالف القوى العراقية، أمس، عمل لجان تعويضات الموصل بالبطيء، داعياً لعقد مؤتمر دولي لمساعدة المدينة. وذكر النائب صباح الكربولي، في تصريح إلى (المدى)،

ان “مدينة الموصل وبعدما عانت منه تحتاج إلى عناية خاصة لكننا نتفاجأ بضعف التخصيص المالي المخصص لإعمارها”. وأضاف الكربولي، أن “عمل لجان التعويضات الرئيسة والفرعية بطيء للغاية ولا يتناسب مع حجم الضرر الذي تعاني منه المدينة”. ولفت، إلى ان “الموصل بحاجة إلى مؤتمر دولي عاجل يساعد على توفير الأموال للمشاريع”.

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