حكمان بالاعدام بحق المفتي الشرعي لعصابات القاعدة الارهابية

بغداد / إعلام القضاء

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيأة الثانية حكمين بالاعدام بحق المفتي الشرعي لعصابات القاعدة الارهابية في محافظة صلاح الدين.

وأفاد مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “الارهابي اعترف في أقواله بعمله كمفتٍ شرعي في عصابات القاعدة الارهابية ويعد من مؤسسيها في الشرقاط وجمعته عدة لقاءات بالارهابي (الزرقاوي)”.

وأضاف المراسل أن “الارهابي اعترف بإصداره فتاوى تفيد بقتل أحد أفراد الجيش والشرطة اضافة الى اشتراكه بعدة جرائم خطف وقتل واستهدافه لقوات البيشمركة”. لافتاً أن “المدان هو مسؤول شعبة المعلومات لولاية جنوب الموصل وقام بشراء الأسلحة وتوزيع الرواتب على إرهابي داعش”.

واشار المراسل الى ان “محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيأة الثانية أصدرت حكمين بالاعدام بحق الارهابي استناداً لأحكام المادتين الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 و (406) من قانون العقوبات لسنة 1969”.

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