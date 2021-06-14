سفينة حربية مصرية محملة بمئات أطنان المساعدات الغذائية للجيش اللبناني تصل بيروت هذا الأسبوع

أكدت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني أنه خلال هذا الأسبوع، ستصل لبيروت سفينة حربية مصرية محملة بـ300 طن من المساعدات الغذائية، مقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى الجيش اللبناني.

من جانبه، قال السفير المصري ببيروت في بيان له: “سفينة المساعدات تتضمن مساعدات غذائية أعدت بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني لتلبية حاجاته الطارئة واسناده في مواجهة الظرف الاستثنائي الذي يشهده لبنان الشقيق حاليا”.

وأشار إلى أن “الدعم المصري للبنان والجيش مستمر حتى يعبر لبنان هذه الازمة، وأن الحلقات المتتالية من الجسرين الجوي والبحري دليل على حرص مصر على حفظ الاستقرار في لبنان، واستمرار مصر شعبا وحكومة في دعم مؤسسات الدولة الوطنية في لبنان الشقيق، وفي القلب منها الجيش اللبناني”.

المصدر: “الوكالة الوطنية للإعلام”

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