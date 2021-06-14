منتخب شباب العراق يخسر ودياً أمام نظيره المصري

خسرَ منتخب الشباب العراقي أمام نظيره المصري بهدفين من دون مقابل في المباراة التي أقيمت اليوم في ملعب القاهرة الثاني ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في البطولة العربية للشباب التي ستقام بمصر في العشرين من الشهر الحالي.

وقدّم منتخب الشباب أداءً متوسطا في أول مباراة دولية ودية، نجح خلالها في مواجهة المنتخب المصري الذي جاءت أهدافه في الدقيقتين 93 و 95 من الوقت بدل الضائع.

وسيخوضُ منتخب الشباب بروفة تحضيرية أخيرة لم تحدد لغاية الآن قبيل الدخول في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب التي ستنطلق في العشرين من الشهر الحالي.

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