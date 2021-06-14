وزير المالية يشدد على ضرورة الإسراع بإنجاز غايات الورقة البيضاء

شدد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، أمس الأحد، على ضرورة الإسراع بإنجاز غايات الورقة البيضاء.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان تلقته (المدى) إن “وزير المالية علي عبدالأمير علاوي ترأس أمس، في مقر الوزارة، اجتماع هيئة الرأي بحضور مستشار رئيس الوزراء علاء الساعدي ووكيل وزارة المالية ومستشاري الوزارة والمديرين العامين في الوزارة”،

لافتا الى أن “الاجتماع بحث عددا من الفقرات على رأسها مناقشة تنفيذ بنود المشاريع التي جاءت في خطة الإصلاح المالي والاقتصادي (الورقة البيضاء) ومتابعة مدى التزام الجهات المنفذة للمشاريع المدرجة في اطار الخطة التنفيذية للورقة”. وشدد علاوي وفقا للبيان، على “ضرورة السير وفق المسار المرسوم وضمن التوقيتات والجداول المحددة التي أقرتها الورقة الإصلاحية، وتضافر جهود الوزارات الى جانب القطاع الخاص والتنسيق مع جميع الجهات والاطراف الساندة لضمان تحقيق كامل الأهداف والمشاريع”.

وأكد على “إيجاد الحلول المناسبة تجاه تذليل كافة الصعوبات التي تعوق تنفيذ الخطط والمشاريع بهدف الإسراع في إنجاز غايات الورقة البيضاء الرامية الى تصحيح المسار الاقتصادي الوطني وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة”.

وأضاف البيان، أن “الاجتماع تطرق الى مناقشة عدد من القضايا والإجراءات ذات الصلة بعمل دوائر الوزارة وهيئاتها واتخاذ القرارات المناسبة بصددها”.

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