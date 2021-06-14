 ومضات قصصية :  أنا  لا أخشى منكم 

بقلم مهدي قاسم

لا اخشى منك يا ربا نزقا و متغطرسا

لطالما عذبتني في دنياي بما فيه كفاية

فما من تعذيب لاحق منك سيخفيني .

يقول راهب متمرد .

…

أنا لا اخشى منك أيها الطاغية

فلن تستطيع مرة أخرى

أن تعدمني مرتين أو ثلاثا ..

يصيح شهيد متنكبّا عكازة خيبته .

…

أنا لا اخشى منك أيها الشرطي

قهرتك في في كسر معنوياتي في عتمة معتقلاتك .

حتى تكتلت إرادتي صلبة متشابكة

مثل جذور شجرة معمرة

يقول ثوري لا زال يهتف في ساحات

…

انا لا اخشى من شيراكِ أيتها الفاتنة

لكثرة انزلاقي في فخاخ حب متتالية

فهذه المرة أيضا

لن أخسر شيئا غير آهة عابرة !.

يهمس عاشق متوسدا وسادة هزيمته

…

أنا ما خشيت منك لحظة أيها الكورونا

فهزمتك مرتين ، ناجيا بشهية حياة نهمة

يغني أحدهم في شرفة تطل على بحر وغابة .

…

أنا لا أخشاك أيها المصير المتربص دوما

بنصب كمائن مباغتة و هاويات خفية

جرجرتني في دروب وعرة وطرق متعرجة نحو هلاك وشيك

حتى كدتُ أصير بطلا ملحميا لأساطير الفجيعة .

يكتب حكيم عركته سلسلة أقدار طويلة و قاسية

…

غير أنني شغوف بك أيها الفرح الرشيق ..

ايتها الدعابة والضحكة العميقة

بينما أطوف على مسرح الحياة الرحبة

ممثلا كوميديا طريفا و لطيفا

لإضحاك الجمهور حتى بكاء حميم ..

قال ذلك مزاج جوّال و رائق

يبدو له كل شيء مثيرا للقهقهة .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط