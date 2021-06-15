جاك بوفيريس، أو كيف تفكر بقدميك على الأرض؟

ترجمة د زهير الخويلدي

” كل فلسفة من حيث هي نقد للخطاب تمكننا من فهم ما يعنيه”

من لم يجد الفلسفة مجردة أكثر من اللازم، أو لغتها شديدة الغموض، أو أن فلاسفتها طنانين بعض الشيء، يريد أن يملي الطريقة التي يعمل بها العالم. في مواجهة التيار، كان جاك بوفيريس أحد المدافعين الكبار عن المنطق الحديث والفلسفة التحليلية التي ساعد على إدخالها في فرنسا. إذا كان هذا هو الحال، فكيف يمكننا أن نفسر أن جاك بوفيرس ، الذي توفي في 9 مايو ، والذي رفع الفلسفة إلى مرتبة “رياضة فكرية” وتتطلب الوضوح والدقة ، لا يزال غير معروف لعامة الناس؟ ولد جاك بوفيريس عام 1940 في إبينوي (في الجورا)، أصبح الفيلسوف المتخصص في فتجنشتاين، ابن فلاحين أستاذاً في كوليج دو فرانس ، في 9 مايو 2021.وشغل منصب أستاذ في كوليج دو فرانس من 1995 إلى 2013. بعيدًا عن الصورة التي عادة ما تكون لدينا عن الفلسفة، رفض النخبوية والمسافة الوهمية التي يسعى إليها بعض الفلاسفة لتأسيس مع المواطنين العاديين. كما يذكرنا تلميذه جان جاك روسات:”بالتأكيد لا توجد فلسفة بوفريسية، بمعنى أن بوفيريس ليس لديه أطروحة أو حتى على الأقل نسق. ولكن هناك خيارات، وحتى المزيد من الرفض، المصمم للغاية، وكذلك الحيرة التي لا تقل أهمية عند فيلسوف منتبه إلى الفروق الدقيقة والتعقيدات. “

الواقع الملموس مقابل الأفكار المجردة

نحن لا نعتبر البشر حمقى! إليكم أول نقد بدا أن بوفيريس يوجهه إلى الفلاسفة الفرنسيين والمثقفين الآخرين. في الواقع، لبناء نظريات ومفاهيم منفصلة عن واقعنا المعاش، يعمل الفلاسفة كـ “ديكتاتوريين فكريين” يحرمون المواطن من واقعه باسم النظرية. لذلك، لأننا جميعًا لدينا السبب والإمكانيات لتطوير لغاتها، لم يستطع بوفيريس دعم أولئك الذين يريدون منا أن نعتقد أنهم وحدهم القادرون على التفكير في واقعنا بناءً على الأدلة. من بين التقنيات المستخدمة لهذا الغرض، يمكننا الاستشهاد بأسلوب الكتابة، وتشكيل المفاهيم المجردة أو تسليط الضوء على مشاكل لا علاقة لها بواقع حياتنا البشرية. أيضًا، بالنسبة له، “هذا الميل العام في الفلسفة لأن تكون تلقائيًا أكثر تجريدية مما هو ضروري يتطلب، في الواقع، وبسرعة كبيرة جانبًا غير أخلاقي إلى حد ما، لأنه يتوافق مع نوع من إنكار ما هو بالضبط أكثر واقعية للبشر، بدءًا من مع وجودهم ومعاناتهم “. منذ ذلك الحين، يدعونا إلى احترام المواطن العادي والواقعي من خلال إعطاء الأولوية للحجج العقلانية والنقدية بدلاً من محاولة الإغواء بالحروف الجميلة. للجميع أن يرفضوا بناء أو الانضمام إلى هذه الأبراج العاجية المفاهيمية لصالح مواجهة الأسباب، بدقة وصارمة، حول الواقع والوقائع التي نعيشها.

السخرية “كشرط مسبق للعقلانية”

العقلانية والصرامة والدقة لا تخلو من السخرية. إذا قدمنا جاك بوفيريس إلى كبار الساخرين مثل كارل كراوس، فهو شخصية لا جدال فيها فيما يسميه “العقلانية الساخرة”. كما يشرح لجان جاك روسات في مقابلة خاصة بالسيرة الذاتية (الفيلسوف والواقع، 1998): “كلما كانت الحقيقة الحقيقية هي المنافسة الاقتصادية والسوق والربح، يبدو أننا بحاجة إلى المزيد من الأشخاص. وهو ما يذكرنا بذلك. لنا أن الأفكار والمثل العظيمة تظل أساسية، حتى لو تناقضت في براءة اختراع وحتى بطريقة لا تطاق مع هذا الواقع. هذا هو السبب في أنه لا يمكن أن تكون هناك عقلانية بدون جرعة جيدة من السخرية. “سوف نفهم، هنا، أن الأفكار العظيمة ليست مرتبطة بالمثالية بل بالعودة لتلك المُثُل العليا للعقل أو الحقيقة أو المعرفة أو حتى الديمقراطية الضرورية جدًا لحياتنا البشرية. وأيضًا، عندما ينخرط البشر في طرق اللامعقول، والحرب، والمنافسة الدائمة، وملك المال، فإن المفارقة تحفظ من السخرية من كل من ينتقد النقد (الذي يمكن للمرء أن ينتقد سذاجة معينة بسببه) من الذي يستقبله (اكتشاف وراء هذه المفارقة المكتسبة، حجة دقيقة وصارمة).

إخضاع الرغبة في الحكم إلى واجب “الفهم”

بالنسبة لجاك بوفيرس، يعد الكاتب والروائي روبرت موسيل أحد أعظم المفكرين في عصرنا. وجد صديق المعرفة والحقيقة في عمله الرغبة في فهم الواقع بأمانة. علاوة على ذلك، في موسيل كما عند بوفيرس، نجد رغبة في فهم الفروق الدقيقة، وليس الاستسلام للتبسيط، والتأكيد على الصعوبات الحقيقية للفكر في مواجهة حقائق معينة. علاوة على ذلك، أدى هذا الاهتمام بالصدق في الفهم إلى إبداء التعليق التالي على الالتزام السياسي) ولكن عليك أن تكون مستعدًا لتجاهل أو إهمال الكثير من الأشياء. عليك أن تحذف وتبسط، وهو ما أجد صعوبة في الموافقة عليه دائمًا. لهذا السبب ربما لم يكن بإمكاني أن أصبح ناشطًا سياسيًا جيدًا. وهذا يعني شكلاً من أشكال الانحياز في الاقتناع الذي أشعر بالاشمئزاز منه جوهريًا. ” هكذا تحدث جاك بوفيرس، الذي قلنا القليل عنه فيما يتعلق بثراء عمله. ومع ذلك، فإن هذا تقدير للشخص الذي فتح الطريق لي للتفكير بحرية وجادة وصدق. تبدو الحاجة ماسة لقراءتها وإعادة قراءتها في هذه الأوقات التي تتوسع فيها اللاإنسانية حدودها حتى نواصل العيش والتفكير بأقدامنا على الأرض.” بقلم أسامة بويس

خاتمة:

“إذا كان العائق ، مثل الفشل ، يفرض وقتًا للتوقف ، فإنه لا يوقف المسار بشكل نهائي. و يمكن تقييم خطورة الفشل من حيث القيمة الموضوعة على الهدف.”

من ناحية مغايرة يمكن لثلاثة فلاسفة عظماء أن ينيرونا، ويعطينا عناصر لاقتصاد عقلاني للرغبة.

مع ديكارت، حدد حدود رغباتك:

في القاموس، يُعرَّف الفشل ببساطة على أنه نقيض النجاح. ولكن، بخلاف هذا الوضوح، ماذا يعني النجاح، إن لم يكن الحصول على النتيجة التي تمناها بالضبط؟ لذلك لن يكون هناك نجاح إلا بالإشارة إلى توقع. لذلك لا يوجد شيء اسمه الفشل من حيث القيمة المطلقة. مثل النجاح، فهو دائمًا مرتبط بهدف معين، تم تقييمه مسبقًا، وبالتالي يمكننا أن نتساءل بالفعل عن مدى ملاءمة هذا التقييم، اعتمادًا على الموارد (من جميع الأنواع) المتاحة، والاحتمال الموضوعي للوصول إلى الهدف. لا يتعلق الأمر بأي حال بمنع كل الأحلام أو الطموح. لكن هل يمكن إشباع كل رغباتنا؟

لأن الفشل هو بطريقة ما أفق العمل البشري، حيث أن النجاح ينطوي على الكثير من الأشياء الخارجة عن إرادتنا. عليك أن تعرف كيف تحزن على القدرة المطلقة، وتتخلص من الوهم القائل بأن كل شيء ممكن. هذه هي الحكمة، من الإلهام الرواقي، التي يدافع عنها ديكارت في “المبدأ الثالث” لـ “الأخلاق بالتدبير”، في الخطاب حول المنهج: “كانت مقولتي الثالثة هي أن أحاول دائمًا التغلب على نفسي بدلاً من الثروة، والتغيير رغباتي في أن يكون ترتيب العالم … بحيث بعد أن نبذل قصارى جهدنا في لمس الأشياء خارجنا، فإن أي شيء يفشل في النجاح هو في نظرنا مستحيل تمامًا. بالنسبة لأولئك الذين بذلوا قصارى جهدهم، فإن الفشل ليس أكثر من حدث، مؤسف باعتراف الجميع، على عكس آمالهم، ولكن لا داعي لأن يكونوا غير سعداء لأنفسهم. الشيء الرئيسي هو أن تفعل كل شيء ممكن. هذا يكفي لمعرفة ما سيطلق عليه سبينوزا “قناعة الروح”، مرادفة لـ “الغبطة”.

مع باسكال، أعط الأولوية لأحلامك

هل بعض الإخفاقات أخطر من غيرها؟ يمكننا تقدير الجدية في ضوء القيمة الموضوعة على الهدف. ولكن يمكن الحكم على هذه القيمة إما في ضوء التفضيلات الشخصية البسيطة (سأكون سعيدًا جدًا لأن أصبح عضوًا في “السلك الكبير” المرموق لمفتشي المالية!)؛ إما كجزء من سلم هرمي، تحديد “أوامر” النجاح، إلى حد ما أو أقل أهمية وفقا لمبدأ واضح ويمكن الدفاع عنه. عندئذٍ ستكون شدة الفشل، مثل أهمية النجاح، دالة على القيمة الجوهرية لـ “مساحة النجاح” حيث يحدث. هذا ما يدعونا باسكال، في كتابه أفكار، إلى فهمه من خلال تمييزه لـ “الرتب الثلاثة”: “ترتيب الأجساد، ترتيب الأرواح، نظام الإحسان. “. كل “نظام” له عظمته الخاصة: “إن عظمة أهل الروح غير مرئية للملوك، للأغنياء، للقائد، لكل هؤلاء العظماء من الجسد. عظمة الحكمة … غير مرئية للجسد، ولشعب الروح. هذه ثلاث مراتب مختلفة للجنس. “ان “عظماء الجسد” يرون من خلال عيون الجسد. “العباقرة الكبار”، من خلال عيون العقل. الحكماء والقديسين من خلال “عيون القلب”. ماذا يعني الفشل في مسابقة المدرسة الثانوية للعقل؟ وأكثر من ذلك بكثير في “عيون القلب”؟

“العظمة الجسدية”، “العظمة الروحية”، “الحكمة”: عليك أن تعرف ما “يعجبك”، في أي “ترتيب” تريد أن تكون، وبالتالي تعلم أن ترى الأشياء بالعيون الصحيحة.

مع سبينوزا، تعلم كيف تعيد اكتشاف نفسك

إذا أشرنا إلى سبينوزا، فإن الشيء الرئيسي هو أن نعيش، وأن نتقدم للأمام، مع الاهتمام بتحسين الذات.

لكن الفشل حتى في أمر الصدقة ألا يبقى فاشلا؟ يؤدي الفشل، بطريقة ما، إلى إبطاء تدفق الرغبة. أليست هي، إذن، سيئة في حد ذاتها؟ نحن مدعوون لتحديد الرغبة بشكل أفضل. مع أخلاقياته، سيساعدنا سبينوزا على التقدم في معرفته. بالنسبة له ، “الرغبة هي النزعة المصحوبة بالوعي بهذا الاتجاه نفسه”. “الميل (الشهية)” ليس سوى جوهر الإنسان. لدرجة أن “الرغبة هي جوهر الإنسان … أي الجهد الذي يثابر الإنسان من خلاله على كيانه”. ان الشيء الرئيسي إذن هو الحفاظ على “الكوناتوس”، أو جهد الوجود للمثابرة في كيانه. تكون الرغبة دائمًا، في حد ذاتها، إيجابية، لدرجة أن “السعادة تتمثل في قدرة الإنسان على الحفاظ على كيانه”. فماذا إذن يوصينا العقل؟

“العقل يتطلب أن يحب كل شخص نفسه، وأن يبحث عما هو مفيد له حقًا، وأن يرغب في كل ما يقود الإنسان حقًا إلى كمال أعظم، وبوجه عام، يسعى كل فرد، وفقًا لقوته، إلى الحفاظ عليه. كيانه. ولكن بعد ذلك، لا ينبغي أن يكون الفشل قادرًا على إطفاء الرغبة. الفشل مجرد فرملة عابرة. في حين أنه يمثل وقفة على خط معين من التنمية، فإنه لا يعني وقف التنمية في حد ذاته. سيستمر هذا حول العائق، حيث يدور التيار ويمر بالصخرة مما يؤخره فقط لفترة قصيرة. ان الشيء الرئيسي هو العيش، والمضي قدمًا، مع الرغبة في تحسين الذات (في “ترتيب” يستحق التقدير). عليك أن تعلم طفلك أن يحافظ على الرغبة في الرغبة، من أجل محاولة تجاوز نفسه دائمًا، وبالتالي تجربة السعادة الدائمة … الشيء الرئيسي إذن هو الحفاظ على “كوناتوس”، أو جهد الوجود للمثابرة في كيانه. تكون الرغبة دائمًا، في حد ذاتها، إيجابية، لدرجة أن “السعادة تتمثل في قدرة الإنسان على الحفاظ على كيانه”. فماذا إذن يوصينا العقل؟

“العقل يتطلب أن يحب كل شخص نفسه، وأن يبحث عما هو مفيد له حقًا، وأن يرغب في كل ما يقود الإنسان حقًا إلى كمال أعظم، وبوجه عام، يسعى كل فرد، وفقًا لقوته، إلى الحفاظ عليه. كيانه. ولكن بعد ذلك، لا ينبغي أن يكون الفشل قادرًا على إطفاء الرغبة. الفشل مجرد فرملة عابرة. في حين أنه يمثل وقفة على خط معين من التنمية، فإنه لا يعني وقف التنمية في حد ذاته. سيستمر هذا حول العائق، حيث يدور التيار ويمر بالصخرة مما يؤخره فقط لفترة قصيرة. الشيء الرئيسي هو العيش، والمضي قدمًا، مع الرغبة في تحسين الذات (في “ترتيب” يستحق التقدير). عليك أن تعلم طفلك أن يحافظ على الرغبة في الرغبة، من أجل محاولة تجاوز نفسه دائمًا، وبالتالي تجربة السعادة الدائمة …

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