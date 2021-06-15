شيلي تخطف نقطة التعادل من “التانغو” في كوبا أميركا

البرازيل تتحدى كورونا وتمنح الضوء الأخضر لإقامة كوبا أميركا

وهز ميسي شباك الحارس كلاوديو برافو بتسديدة رائعة من ركلة حرة من 25 مترا في الدقيقة 33.

وأدركت تشيلي التعادل بعد 13 دقيقة من الشوط الثاني عندما تابع فارجاس ركلة جزاء سددها أرتورو فيدال ولمسها الحارس إميليانو مارتينيز نحو العارضة.

وبهذه النتيجة عزز المنتخب الأرجنتيني سجله الخالي من الهزائم إلى 14 مباراة تحت قيادة المدرب ليونيل سكالوني، وهي مسيرة بدأت في قبل نهائي كأس كوبا أميركا عام 2019.

وتلتقي باراغواي مع بوليفيا في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى في وقت لاحق الاثنين، بينما تخوض أوروغواي مباراتها الأولى يوم الجمعة.