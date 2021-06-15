مسرور بارزاني: اتفقنا مع رئيس الوزراء الاتحادي على إرسال حصة كوردستان من الموازنة بـ «أثر رجعي»

أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، عن توصله لاتفاق مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، بصدد إرسال حصة الإقليم من الموازنة العامة للعام 2021، وبـ «أثر رجعي».

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: «تحدثتُ مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي في إطار المفاوضات المستمرة والالتزام في جعل العلاقة بين أربيل وبغداد أكثر وضوحاً».

وأضاف «يسرني أن أعلن عن التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كوردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021».

وتابع بارزاني قائلاً: «وخلال مكالمتنا الهاتفية، شكرته على قيادته، ووجّهت شكري للحكومة الاتحادية على دعمها لهذا المنعطف المهم والذي من خلاله تغلبنا سويةً على هذه العقبة الصعبة التي طال أمدها».

وأقر البرلمان العراقي أواخر شهر آذار الماضي، قانون الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2021 بعد الاتفاق حول حصة إقليم كوردستان في أعقاب خلافات ومفاوضات امتدت لأشهر عديدة.

واتفق الجانبان على أن تسلم حكومة الإقليم 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى حكومة بغداد، إلى جانب نصف الإيرادات المالية الأخرى للحكومة الاتحادية مقابل حصة في الموازنة تبلغ نحو 12.6 في المئة.

تمرير قانون الموازنة أسدل الستار على قائمة خلافات طويلة بين أربيل وبغداد فيما يتعلق برواتب موظفي الإقليم وملف النفط والإيرادات غير الفطية، ومن المرجح في حال الالتزام الكامل ببنوده، أن يسهم القانون في تحسين العلاقات بين الإقليم والمركز والشروع بحل بقية القضايا الخلافية العالقة .

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