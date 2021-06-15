معهد التط وير القضائي ينظم ورشة عمل اعداد النظام الداخلي للمحكمةالاتحادية العليا

بغداد / إعلام المحكمة الاتحادية العليا

نظم معهد التطوير القضائي اليوم الاثنين الموافق 14/6/2021 ورشة عمل استضاف من خلالها السادة قضاة المحكمة الاتحادية العليا وعدد من الاكاديميين المتخصصين في القانون الدستوري لمناقشة الافكار المطروحة بخصوص اعداد النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.

وذكر المراسل أن ” جانب من الورشة حضرها السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان الذي رحب بفكرة عقد ورش العمل المشتركة بين القضاء والاكاديميين المتخصصين للوصول إلى افضل النتائج”.

وحضر الورشة السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود ونائب رئيس المحكمة القاضي سمير عباس محمد والسادة اعضاء المحكمة الاتحادية كلا من القاضي غالب عامر الغريباوي، القاضي حيدر جابر عبد ، القاضي د . حيدر علي نوري، والقاضي خلف احمد رجب، والقاضي ايوب عباس صالح ، القاضي د. عبد الرحمن سليمان والقاضي ديار محمد علي”، والسادة الاكاديميين كلا من د. مازن ليلو راضي ممثلا عن مجلس الدولة ،د. علي هادي الهلالي عميد كلية القانون – جامعة بغداد ، د. علي فوزي الموسوي كلية القانون – جامعة بغداد، د. عدنان عاجل كلية القانون – جامعة القادسية، د. عامر عياش كلية القانون – جامعة تكريت، د. مها بهجت كلية القانون – جامعة بغداد ، د. منجد الحلو كلية القانون – الجامعة المستنصرية ، د. مصدق عادل كلية القانون – جامعة بغداد”.

المحكمة الاتحادية العليا تطلق خدمتها الالكترونية “مواعيد جلسات المحكمة “.

بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا

تعلن المحكمة الاتحادية العليا عن اطلاق خدمة التقويم الالكتروني الخاص بمواعيد جلساتها القادمة ، على موقعها الرسمي الالكتروني تحت بعنوان (جلسات المحكمة الاتحادية العليا) حيث تظهر رموز على حقل الايام في التقويم يسمح للمتصفح عند الضغط عليها بالاطلاع على تفاصيل الدعاوى المنظورة في ذلك اليوم كرقم الدعوى واسم المدعي والمدعى عليه ونتيجة الدعوى في حال حسمها ، وهذه الخدمة تسمح للمختصين والقانونيين وذوي العلاقة بالتعرف على مواعيد جلسات المحكمة ومعلومات اضافية الكترونيا” دون القدوم الى المحكمة اختصارا للوقت والجهد.

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