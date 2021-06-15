وزيرة الهجرة والمهجرين مهنئة بذكرى الجهاد الكفائي: كانت انطلاقة لوثبة شعبية  اجتمعت تحت لوائها كل اطياف الشعب العراقي

هنأت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو الشعب العراقي والمرجعية الرشيدة والقوات المسلحة بكافة تشكيلاتها وأبطال الحشد الشعبي بالذكرى السابعة لفتوى الجهاد الكفائي التي كانت انطلاقة لتحرير كل شبر من أرض العراق من قبضة عصابات داعش الإرهابية .

وقالت في برقية تهنئة اليوم :” ان فتوى المرجعية الرشيدة بإعلان الجهاد الكفائي قلبت الطاولة على أعداء العراق ورسمت خارطة طريق لتحرير كل شبر من أرض العراق من قبضة عصابات داعش الإجرامية، فكانت انطلاقة للوثبة الشعبية التي اجتمعت تحت لوائها كل اطياف الشعب العراقي من كل حَدبٍ وصَوب، وهذا الشيء لم يسبق حصوله لدى أي شعب من شعوب العالم في تاريخنا المعاصر “.

وأضافت السيدة جابرو :” ان دماء الشيعة والسنة والمسيحيين والكرد والأيزيديين والتركمان والكاكائيين وبقية المكونات امتزجت على تراب العراق الطاهر لتقدم درساً عظيماً للأجيال عن أهمية التوحد والتلاحم ليس فقط عند الشدائد بل في السراء والضراء، فقد تحقق النصر بوحدتنا وتكاتفنا، وكان نصراً أذهل العالم “.

وتابعت :” في هذه الذكرى العظيمة، نبتهل الى الرب ان يحفظ عراقنا وشعبنا من كل سوء، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يمنَّ على أهلنا النازحين بالإستقرار في مناطقهم بعد سنوات من الاغتراب والنزوح، وأن يتغمد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته “.

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