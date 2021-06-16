الجبهة الوطنية (موج) تهنى نقابة الصحفيين بمناسبة مرور 152 عاماً على تأسيسها

في الذكرى الثانية والخمسين بعد المائة نشارك نقابة الصحفيين احتفالهم بمناسبة عيدهم الوطني للصحافة العراقية وفقا لتاريخ الإعلان عن انطلاق أول صحيفة عراقية بإسم (الزوراء) في بغداد عام 1869 .

لا يسعنا بهذه المناسبة الا أن نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى كافة النقابات والمؤسسات الصحفية والإعلامية ومن خلالهم إلى كافة الصحفيات والصحفيين العراقيين في أنحاء البلاد كافة .

وفي الوقت الذي نترحم به على ارواح شهداء الصحافة العراقية التي تحملت كل أعباء الرسالة التي تكلفوا بها في أسوء ظروف تعيشها الكلمة الحرة في بلادنا ومساهماتهم في نشر قيم الحوار والديمقراطية والوحدة الوطنية مثمنين دورهم الريادي وتضحياتهم في نقل الصورة الحقيقية عن ساحات المعارك ضد الإرهاب .

ان ما تميزتم به هو شرف الدفاع عن مصالح شعبنا وحقوقه وطموحاته وحريته متطلعة بإصرار عبر تاريخها الطويل الى حياة مفعمة بالانسانية والعيش الكريم.

ولا يفوتنا ونحن نتذكر عوائل شهداء الكلمة الحرة دعوتنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم ورعاية اسر الشهداء منهم والدعوة لإصدار التشريعات التي تعزز حرية الصحافة في العراق وتضمن حقوقهم للوصول إلى المعلومة الصادقة في مواجهة الإعلام المضاد للعراق والعمل على نشر مفاهيم المواطنة والتفاهم والحوار والمصالحة التي تسد الطريق على كل من يحاول تعكير صفاء العلاقة بين اطياف الشعب العراقي وتقسيمه واضعافه .

الجبهة الوطنية المدنية (موج) – المكتب الإعلامي

بغداد – 15 حزيران 2021

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