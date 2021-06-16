الرئيس بارزاني يستقبل نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الأربعاء ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل ، نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال بيل ريتشارد ووفد مرافق له.

بيان من مقر الرئيس بارزاني ، طالعته(باسنيوز) ، قال ” خلال اللقاء قدم الجنرال بيل رتشارد تعازيه للرئيس بارزاني وشعب كوردستان في البيشمركة الذين استشهدوا على يد PKK في جبل متين ، وتمنى الشفاء للجرحى”.

مضيفاً ” كما استعرض للرئيس بارزاني الأوضاع الميدانية وجهود التحالف في مواجهة إرهابيّ داعش في العراق وسوريا”.

وتابع البيان ، بالقول ” في جانب آخر من اللقاء وصِف تشكيل مركز التنسيق بين قوات البيشمركة والقوات العراقية لحماية المنطقة من تهديدات الإرهابيين ، وكذلك الخطوات نحو تشكيل قوة مشتركة من الجانبين بالمهم والمثمر”. كما تناول الاجتماع ” الجهود لتوحيد قوات البيشمركة وإنجاز الإصلاحات في وزارة البيشمركة ، حيث نقل البيان عن نائب القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال بيل ريتشارد قوله ان” توحيد قوات البيشمركة يحظى بأهمية خاصة لدى دول التحالف”. هذا وكان الجنرال بيل ريتشارد غرّد على حسابه في تويتر ، عقب اللقاء ، بالقول سعدت بلقاء الرئيس بارزاني . لقد بحثنا الامن والاستقرار الإقليمي وجهود الحاق الهزيمة بداعش.

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