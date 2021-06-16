الشيخ سلمان آل خليفة يشيد بالدول المضيفة للتصفيات الآسيوية لمونديال قطر وكأس آسيا

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

أشاد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتفاني أسرة كرة القدم الآسيوية من أجل إقامة مباريات التصفيات الآسيوية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر ونهائيات بطولة كأس آسيا 2023 في الصين، في أجواء صحية آمنة رغم التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ على العالم، وذلك عقب ختام مباريات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية يوم أمس /الثلاثاء/ .

وتقدم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تصريح له اليوم بالتهنئة للمنتخبات التي تأهلت للدور النهائي من التصفيات الآسيوية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر وإلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2023 في الصين.. مشيدا في الوقت نفسه بمستوياتها المميزة وانتظامها في الاداء باللعب.

ومع حصول منتخب قطر مستضيف كأس العالم 2022 على صدارة المجموعة الخامسة، تأهلت للدور النهائي المنتخبات السبعة الأخرى التي تصدرت مجموعاتها وهي سوريا وأستراليا وإيران والسعودية واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية، إلى جانب خمسة منتخبات تأهلت كأفضل الحاصلين على المركز الثاني وهي الصين والعراق ولبنان وعمان وفيتنام.

وقد أقيمت 57 مباراة على مدار الأيام الـ19 الماضية في مختلف أرجاء القارة الآسيوية.

وأكد الشيخ سلمان آل خليفة أن التحديات التي فرضتها جائحة /كوفيد-19 / هي بالتأكيد ظروف استثنائية، وقد قررنا إقامة المباريات المتبقية من التصفيات بنظام التجمع للمرة الأولى، وذلك ضمن التزامنا بالمحافظة على صحة وسلامة اللاعبين والفرق والمسؤولين وبقية أطراف اللعبة.. مضيفا ” كان هذا قراراً صعباً ولكن ضرورياً في ظل هذه الظروف الصعبة، وأنا سعيد أنه من خلال روح الوحدة والتعاون والتنسيق، فقد نجحت اتحاداتنا الوطنية في تنظيم المباريات كما وعدنا”.

وتقدم بالشكر إلى الاتحادات الوطنية التي قامت باستضافة المباريات بنظام التجمع، وذلك على التزامها الرائع، وشكر أيضاً الفرق المشاركة التي كانت مصممة على استكمال المباريات بنجاح وسلامة.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي في ختام تصريحه عن ثقته بأن التصفيات الآسيوية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر ستشهد لحظات رائعة ومميزة، متمنيا كل التوفيق للمنتخبات الـ12 التي تأهلت لهذه المرحلة.

وتقام قرعة التصفيات الآسيوية لكأس العالم يوم 1 يوليو المقبل، حيث سيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل منها 6 منتخبات، وسيكون تصنيف المنتخبات للقرعة بحسب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في إصدار خاص يوم 18 يونيو الجاري.