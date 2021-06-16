“الصحة العالمية” تحذر من “تسونامي” يهدد ملايين الأطفال والحوامل

دعت منظمة الصحة العالمية في تقرير هو الأول من نوعه إلى اتخاذ إجراءات فعالة وملزمة لحماية ملايين الأطفال والمراهقين والنساء الحوامل في جميع أنحاء العالم الذين تتهدد الأخطار صحتهم بسبب المعالجة غير النظامية للأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية في النفايات.

ونقل تقرير “الأطفال ومكبات النفايات الرقمية” عن المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، قوله: “مع تزايد كميات إنتاج الأجهزة والتخلص منها، يواجه العالم موجة متصاعدة من تسونامي من النفايات الإلكترونية”.

ويتأثر الأطفال المعرضون للنفايات الإلكترونية خاصة بموادها الكيميائية السامة بسبب صغر حجمهم، وعدم اكتمال نمو أعضائهم، وسرعة نموهم وتطورهم مقارنة بالبالغين، فهم يتشربون قدرا أكبر من الملوثات قياسا إلى أحجامهم وهم أقل قدرة على استقلاب المواد السامة (أي تحليلها بعمليات الأيض) أو طردها من أجسامهم، بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية.

وبالنسبة للمرأة الحامل، فقد يؤثر التعرض للنفايات الإلكترونية السامة على صحة جنينها ونموه منذ ولادته ولبقية حياته. وتشمل الآثار الصحية الضارة المحتملة الحصائل السلبية للولادة، مثل الولادة المبتسرة (أي قبل استكمال 37 أسبوعاً من الحمل)، وانخفاض الوزن والطول عند الولادة، وزيادة معدلات اضطراب “نقص الانتباه وفرط النشاط”، والمشاكل السلوكية، والتقلبات في مزاج الطفل، وصعوبات التكامل الحسي، وانخفاض المعدلات الإدراكية واللغوية.

وتشمل الآثار الضارة الأخرى التغييرات في وظائف الرئة والتنفس، وتلف الحمض النووي، والخلل في وظيفة الغدة الدرقية، وزيادة احتمال الإصابة ببعض الأمراض المزمنة في وقت لاحق من الحياة، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتعمل نحو 12.9 مليون امرأة في قطاع النفايات غير النظامي، مما قد يعرضهن للنفايات الإلكترونية السامة ويهدد صحتهن وصحة أجنتهن عند الحمل، كما يعمل أكثر من 18 مليون مراهق وطفل، بعضهم لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات.

ونمت أحجام النفايات بنسبة 21 في المئة في السنوات الخمس حتى عام 2019، حيث تم توليد 53.6 مليون طن من النفايات الإلكترونية.

وعلى سبيل التشبيه، ناهز وزن النفايات الإلكترونية، في العام الماضي، وزن 350 سفينة سياحية مصفوفة واحدة تلو الأخرى في خط طوله 125 كيلومترا.

ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو مع استمرار التوسع في استخدام الحواسيب والهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، إلى جانب تقادمها بسرعة.